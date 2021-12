Akşener: Türkiye huzursuzluktan ve gerilimden bıktı

İZMİR'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) düzenlediği ESİAD Liderler Buluşması toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti olarak iş insanlarının üretmesi için güven ortamının kurulduğu bir düzeni yaratmak için yola çıktıklarını söyledi. Akşener "Türkiye huzursuzluktan, gerilimden, ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman eyleme eylemlerinden bıktı" dedi.

ESİAD Liderler Buluşması kapsamında düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ESİAD yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için özel teftiş başlattığını hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Buradan şunu söylemek isterim; beyler gerçekten aklınızı başınıza alın. Milli iradeye her el uzattığınızda elinizin üstüne şamar yiyorsunuz. Bütün belediyelere işe alınan insanların, GBT denilen durumlarına, güvenlik durumlarına bakılır. Acaba hukuki problemleri var mıdır diye bakılır. Devleti yönetenlerin görevi, herhangi bir terör örgütüyle irtibatlı olanların, bu sorgulamalarının karşısında gereğini yapmaktır. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden insanlar eğer bilinmiyorsa ya da bilinip işe alanlara dair tuzak kuruluyorsa özel sektörde de olabilir, zaten bu bambaşka bir biçimde tartışılması gereken bir konudur ve bir suçtur. İstanbul'da daha önce 13 bin 500 oy farkıyla büyükşehir belediyesini alan Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'nun sonucunu iptal ettiniz. Bir şey olmuştur dediniz. İstanbullular ikinci turda sizi cezalandırdı. Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı adımların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler. Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin. Türkiye huzursuzluktan, gerilimden, ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman eyleme eylemlerinden bıktı. Bu insanlar, 'Biz artık huzurla üretmek istiyoruz. Dürüst, namuslu çalışıp istihdam yaratmak istiyoruz ve her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliği ile bu hayatı sürdürmek istemiyoruz' diyor. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyiniz" dedi.