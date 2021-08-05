Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
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Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış

Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler. Uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor" dedi. 

İYİ Parti Lideri Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Kastamonu'ya geldi. Partililer tarafından kent girişinde karşılanan Akşener, daha sonra kent merkezine geçti. Akşener, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener, esnafın özne olduğu bir sistemi kurmaya çalıştığını belirterek, "Rekabetin hizmet üzerinden, projeler üzerinden yapıldığı yeni bir siyasi anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Siyasilerin seçmeni velinimet saydığı yeni ve makul bir anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum" dedi.

Pandeminin hafiflemesiyle birlikte işletmelerde ufak hareketlenmeler olduğunu söyleyen Akşener, "Çevre illerdeki Kastamonuluların, Kastamonu'ya gelmesiyle esnaf biraz canlanmış. Gezdiğimiz illere dikkat çekiyoruz. Buralardaki esnafların, gençlerin, kadınların, emeklilerin ve çiftçilerin dertlerini Türkiye'nin gündemine getiriyoruz" diye konuştu.'BUNDAN SONRADA OLACAK'Akşener, Bolu Belediye Meclisinde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Göç dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeğin bilincinde olarak Asya'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir göç dalgası yıllardır var, bundan sonra da olacak. Bu iklim değişikliğinden sonra daha da fazla olacak. İçişleri Bakanı olduğum dönemde, Türkiye geçiş yeri olduğu içi Avrupalı, Batılı, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hendek yapmak üzere bir teklif getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü Dışişleri Bakanlığı eski İçişleri Bakanı olarak bu konuyu iyi bildiğim için beni gönderdiler ve biz o kararın Avrupa Parlamentosu'ndan çıkmasını engelledik. 2001'ler, 1999'lar, 1997'lerden beri tartışılan bir konudan bahsediyorum. Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler. Uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor. Düşmanlık yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye'yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşma neticesinde de bir gerçek. Ayrışma noktalarını, bu kadar gol atalım diye, derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben muhalefet partisi genel başkanıyım, duvardan duvara çarparım ama bugün doğru değil. Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir, bu da yanlıştır. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır."


Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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