Akşener: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yanındayız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ekonomi ve dövizdeki yaşananlara ilişkin, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ekonomi ve dövizdeki yaşananlara ilişkin, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com