Akşener: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ekonomi ve dövizdeki yaşananlara ilişkin, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır.

Akşener: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ekonomi ve dövizdeki yaşananlara ilişkin, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et