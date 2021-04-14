Akşener: "Türkiye çaresi, Türkiye çözümsüz değil"
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in kürsüden inişi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki milletvekillerinden görüntüler
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in kürsüden inişi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren