Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"

Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -3-

Kaynak: AA
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