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Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

Demirören Haber Ajansı - Şifanur Sansar - Güncel
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Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)AÇILIŞA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik...

Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

AÇILIŞA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı. Mağazanın açılışını yapan Akşener, ürünler hakkında bilgi aldı. Sığınma evindeki kadınlarla görüşen Akşener, çıkışta çarşı içerisindeki kitapevine uğrayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi kaleme aldığı 'Nutuk' kitabını satın aldı.

Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hayat, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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