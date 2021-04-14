Akşener: Turizmci destek bekliyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşener: Turizmci destek bekliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR - Haberler | Politika
Akşener: Turizmci destek bekliyor (2)

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYI DÜŞÜNEBİLİRİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum' sözleri soruldu: Seçime daha çok var
Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYI DÜŞÜNEBİLİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından  gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" açıklaması hatırlatılması üzerine, "Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok" dedi. Akşener, bir gazetecinin "Sizin gönlünüz adaylıktan yanaydı" demesi üzerine, "Ben öyle bir şey demedim. Bugüne kadar hiç duydunuz mu ağzımdan? Biz millet odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, milletin dertlerini kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de şu; 20 Ocak 2020'den beri geziyorum ben ve orada bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi bir hayalime yönelik en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz ki Türkiye'nin iyi olmasından başka bir hayalim yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. En küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Özne vatandaş, esnaf, işsiz genç; vatandaşımız bunu gördü, öyle gördüğü için de seçime çok zaman var. O zaman neler olur neler biter hep birlikte görürüz" diye konuştu. Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akşener: Turizmci destek bekliyor (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:58:39. #1.16#

title