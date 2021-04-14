Akşener: "(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın"
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Akşener: "(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

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Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)

Akşener: '(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın'
Akşener: '(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın'
Akşener: '(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın'
Akşener: '(Turizm sektörü) Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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