Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"
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Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

12.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:40
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"
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