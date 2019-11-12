Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
12.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"