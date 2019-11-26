Akşener: "Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor"
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
26.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Akşener: "Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor"