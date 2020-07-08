Akşener: "Tarih şahittir ki gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamamıştır"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
08.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)
Kaynak: AA