Akşener: "Süngünün ucunda gelen, o süngünün ucunda oturmaya devam edemiyor"
28.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:36
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu