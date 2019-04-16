Akşener, Soyer'i Kabul Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kabul etti.

Akşener'in, Soyer ve İzmir ilçe belediye başkanları ile parti genel merkezinde 20 dakika süren görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Bu arada Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraberindekileri genel merkeze gelişinde İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray karşıladı.

Kaynak: AA