Akşener: "15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması Meral Akşener'in Gültekin Uysal'ı uğurlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin genel merkezinde görüşmesinin...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması
Meral Akşener'in Gültekin Uysal'ı uğurlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin genel merkezinde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)