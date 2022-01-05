Akşener: "15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: "15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması Meral Akşener'in Gültekin Uysal'ı uğurlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin genel merkezinde görüşmesinin...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması

Meral Akşener'in Gültekin Uysal'ı uğurlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin genel merkezinde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Akşener: 15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar

Akşener: 15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar

Akşener: 15 Temmuz'da her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title