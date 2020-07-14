Akşener: "Sokakta Ayasofya kararı üzerinden kavga eden tek bir Allah'ın kulunu gördünüz mü"
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
14.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:45
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (3)
Kaynak: AA