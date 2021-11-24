DENİZLİ (DHA) - Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak; izin vermeyeceğiz ve o kaçınılmaz gün geldiğinde, onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Denizli'de gerçekleştirdikleri mitingde vatandaşın kendilerini yalnız bırakmadığını, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi. Akşener, "Görüyorum ki milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti artık gelmiş. Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum" dedi.

Meral Akşener ayrıca partililere seslenerek, "Sorumluluğumuz büyük, görevimiz kutsal, yolumuz çetin. Bu yolda tuzaklar olacak, düşmeyeceğiz. Bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak izin vermeyeceğiz. ve o kaçınılmaz gün geldiğinde, onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz" dedi.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet