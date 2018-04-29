Akşener'den Sert YSK Açıklaması: Önünde Otururum, Beni Jiletle Kazıyamazlar

Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada, "Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK'nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!" dedi.

"O YSK'NIN ÖNÜNE OTURURUM"

Akşener, CHP'nin 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesinin ardından 24 Haziran'da gidilecek erken seçime partisinin girebilmesine ilişkin olarak, "16 Nisan'da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK'da oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK'nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!" dedi.

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİ'NDE DUA OKUDU

Akşener, Niğde'deki temaslarının ardından Nevşehir'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı. Toplanan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra Gülşehir ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Hacıbektaş ilçesine gelen Akşener, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni de ziyaret eden Akşener, burada dua okudu, Aslanlı Çeşmeden su içti. Partililerin isteği üzerine fotoğraf çektiren Akşener, ilçeden ayrılarak Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.