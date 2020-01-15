Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti

15.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öz Taşıma İş Sendikası ve Kırklareli Ziraat Odası başkanlarını kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay ve Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ile makamında bir araya geldi.

Sendika ve Oda başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA