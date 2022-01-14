Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Arkadaşlarımdan bildiğim, o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediyede ziyaret etti. Akşener, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin çıkışında açıklama yaptı. Akşener, dün kendisini halk otobüsü esnafının ziyaret ettiğini ve Yavaş'tan memnuniyetleri ile isteklerini dile getirdiğini söyledi. Akşener, belediyeye ilişkin çözülmesi gereken sorunları Yavaş'a ilettiğini ayrıca Ankara'ya dair projeleri, hizmetleri hakkında bilgi aldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gideceğim" açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Anlıyorum ki TÜİK başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın başkanı da değişecek. Yazlık-kışlık bir sistemi var oranın. TÜİK'e göre bir enflasyon açıklanacak" dedi.