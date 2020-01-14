Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir"
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Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona girmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM...

14.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:24

İYİ Parti Genel Başkanı 'in toplantının yapıldığı salona girmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir"
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