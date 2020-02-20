: Akşener: "Seçmen konuşmaz, seçmenin konuşması sandıktaki oyudur" - KIRKLARELİ

20.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmen konuşmaz, seçmenin konuşması sandıktaki oyudur." dedi.

Akşener, Trakya programı kapsamında geldiği Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde partililerce karşılandı.

Fatih Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Ülkenin bel kemiğini esnafların oluşturduğunu belirten Akşener, esnafların istek ve sıkıntılarını dinlemek için gezdiğini söyledi.

Ekonominin kötü durumda olduğunu, gençlerin iş bulamadığını savunan, emeklilerin maaşlarını eleştiren Akşener, "Türkiye'den kopmuş, milletten kopmuş tek insanın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir hükümet sistemi ile yönetiliyoruz. Allah'ın izni sizlerin desteği ile öncelikle bu ucube sistemi değiştireceğiz. İyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Milletten kopan iktidarlar yavaş yavaş attaya doğru gidiyor." diye konuştu.

Ziyaretlerini devam ettireceğini dile getiren Akşener, "25 yıldır aktif siyaset yapıyorum, çocukluğum köyde geçti ama böyle bir fakirliğe hiç rastlamadım. Kimin kalıp gideceğine millet karar verir. Ne zamandır milletin kararını kendi kararın olarak görüyorsun. O kadar mı burnun büyüdü. El mi yaman bey mi yaman, bu millet seçim ne zamansa gösterecek. Ben milletin kararına razıyım." ifadelerini kullandı.

Akşener, parti binası önünde partilileriyle selamlaştığı esnada bir vatandaş "İş istiyoruz iş" diye bağırdı. Polis ekipleri vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

Akşener, ardından parti binasını ziyaret etti.

-"Siyasetçiye görevini hatırlatmak için buradayım"

Daha sonra Lüleburgaz ilçesini ziyaret eden Akşener'i Belediye Başkanı Murat Gerenli ile partililer karşıladı.

Akşener, esnaf ziyaretinde bulunarak bir taksi durağındaki şoförler ile çay içti, sohbet etti.

Meral Akşener, daha sonra parti binasın önünde yaptığı konuşmada, "Ekonominin konuşulacağı, sizin dertlerinizin konuşulacağı bir Türkiye'nin seçime kadar oluşması için ne gerekiyorsa yapacağım. Göreceksiniz kamuoyu bunu fark edecek" dedi.

Siyasetçinin seçmeni için konuşması gerektiğini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Seçmen konuşmaz, seçmenin konuşması sandıktaki oyudur. Ben de onun için sizin adınıza konuşmaya geldim. Ankara'da abilerin rahatını bozacağım. Sinirlerini bozacağım hepsinin. 3 hafta sonra avaz avaz bağırmıyorlarsa ben ben değilim. Siyasetçiye görevini hatırlatmak için buradayım. Seçmen mücadele etmez, siyasetçi seçmen için mücadele eder. Seçmen kendini zora sokmaz, onun adına ondan oy istemek için yola çıkmış siyasetçidir sizin adınıza konuşacak olan."

Akşener, konuşmasının ardından parti binasını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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