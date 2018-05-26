Akşener, Samsun'da Umduğunu Bulamadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Samsun'da umduğu kalabalığı bulamadı.

Partisinin Samsun milletvekili adayları ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda seçmenlerinin karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hükümeti eleştirdi ve çeşitli vaatlerde bulundu. Vaatlerini sıralayan Akşener, "Cumhurbaşkanı olduğum gün olağanüstü hali kaldıracağım. Cumhurbaşkanı olduğum günün ertesi Kuleli ve Işıklar askeri okullarını açacağım. Emeklilerin borçlarını bir defaya mahsus siliyoruz. Gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağız. 4 milyon Suriyeli ülkemizde. Suriye ile sorunlarımızı çözeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğiz. 2019 yılı Ramazan ayında Suriye'de, mülteci kardeşlerimizle birlikte iftar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Samsunspor'u kalkındıracağız"

Konuşmasının son bölümünde Samsun'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Samsun göç veriyor. Samsun fakirleşiyor. Samsun'un bölgenin yıldızı yapmak bizim görevimizdir. 5 yıl içinde Samsun bölgenin parlayan yıldızı olacak. Samsunpor çalışanları maaş alamıyor. Buradan iki bakan çıktı. Samsunspor'u inşallah kalkındıracağız. Eskisi gibi ve daha iyi bir spor kulübü haline gelecek" dedi.

Sokaklarda güvenlik içinde gezemeyen kadınlar olduğunu belirten Akşener, "Elinde belinde silah bulunan adamlara sesleniyorum. Bundan sonra çocuk tacizi yapanların canına okurum. Kadınlara el sürenin de canına okurum. Dolayısıyla huzurlu ve nefes alan bir Türkiye için destek istiyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Mitingde meydan dolmazken, büyük boşluklar dikkat çekti. - SAMSUN