Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
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Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

27.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:03
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da çiftçi ve esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da çiftçi ve esnafı ziyaret etti. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir çiftçiyi ziyaret etti. Akşener, daha sonra  Adapazarı ve Hendek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Esnafı ağırlıklı geziyorum. Sokakta gezerken ciddi manada ve hiç beklemediğim derecede ekonomik sorunları olan insanlarla karşılaşıyorum. Ben İzmitliyim ve Adapazarı'nı bilirim. Ekonomi konusunda da birbirimizi bilirdik. Sakarya ekonomik olarak hep daha iyi bir noktadaydı. Gerçekten çok şaşırdım, açız diyen insanlarla karşılaştık. Esnafın durumu kötü. Arada 'durumum nispeten daha iyi' diyen arkadaşlarla da karşılaştık. Ben hep şöyle dua ettim; inşallah artarak devam eder, fakat durum iyi değil. 1 yıllık erteleme olmasının çok doğru olacağına şahit olduk. Hazirana kadar olan kredi ertelemesinin 1 yıla kadar uzatılmasını ve faizinin de hazine tarafından ödenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada gördük" dedi. 

Akşener daha sonra Karapürçek ilçesinde şehit Piyade Er Selim Gedik'in ailesini ziyaret etti.

Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
Akşener, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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