Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti
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Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti

Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler için Karabük'e geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler için Karabük'e geldi.

Eskipazar ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, ziyaretinin ilk durağı olarak Safranbolu'ya geçti. Burada beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret eden Akşener, bir süre dinlendikten sonra Yenice ilçesine geçerek burada da esnafları ziyaret etti. - KARABÜK

Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti
Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti
Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti
Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akşener, Safranbolu'da esnafları ziyaret etti - Haberler
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