- İYİ Parti Samsun mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Samsun mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Pazarlamacının yabancı olması, fındığımızın temel sorunudur"

SAMSUN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazarlamacının yabancı olması, fındığımızın temel sorunudur. Fındığı tekrar stratejik ürün olarak değerlendireceğiz. Yok ettikleri FİSKOBİRLİK benzeri bir sistemi yeniden canlandıracağız." dedi.

Akşener, partisi tarafından Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Fındık ile ilgili sorunları çözeceğini belirten Akşener, "Fındık ile ilgili temel sorun aracının yabancı olması. Pazarlamacının yabancı olması, fındığımızın temel sorunudur. Fındığı tekrar stratejik ürün olarak değerlendireceğiz. Yok ettikleri FİSKOBİRLİK benzeri bir sistemi yeniden canlandıracağız. Alan da satan da Türk olacak ve fındık yeniden dünyada Türkler tarafından fiyatı belirlenen bir ürün haline gelecek, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Akşener, Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğunu ve bunların yüzde 26'sını gençlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Öncelikle genç işsizliği çözeceğiz. Bir gencin iş bulamaması, o devleti yönetenlerin suçudur. Gençler iş buluncaya kadar annenizin babanızın karşısında ezilmemeniz için size vatandaşlık maaşı bağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'de 4 milyon Suriyeli yaşadığını anımsatan Akşener, "Suriye ile meselemizi çözeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. 2019'da ramazan ayında her ilimizden gönüllülerimizle Allah'ın izniyle Suriye'de mülteci kardeşlerimizle iftar yapacağız. Sözüm olsun." dedi.