Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

Ankara Adliyesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

07.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:11
Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

Ankara Adliyesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi

Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Kaynak: AA

VİDEO: Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi
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