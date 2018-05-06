Akşener, Özgecan Aslan'ı Anıp, Seçilmesi Halinde Tecavüzcüler İçin İdam Getirme Sinyali Verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin İl Teşkilatının açılışında vatandaşlara hitap etti.

İDAM SİNYALİ VERDİ

Konuşması sırasında 2 yıl önce Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'ı da anan Akşener, seçilmesi halinde tecavüzcülerle ilgili idam cezası getirme sinyali verdi.

"CESARET EDEMEYECEKLER, CESARET!"

İşte Akşener'in konuyla ilgili sözleri:

Ben bugün Özgecan'ın ismini anmak istemedim. Ailesinin acısını yeniden yaşamasını istemedim. Ama bir kadın olarak, yıllarca kadın hakları konusunda çalışmış birisi olarak; kızlarımızın ve kadınlarımızın tecavüze uğramasına, istismara uğramasına ve öldürülmesine müsade etmeyeceğim. Öyle ağır cezalar koyacağım ki cesaret edemeyecekler cesaret!

Akşener'in "Öyle ağır cezalar getireceğim ki!" sözleri meydandakiler ve tarafından "idam" iması olarak yorumlandı.