Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"
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Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

12.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in kürsüye çıkması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"
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