Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
12.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"