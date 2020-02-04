Akşener: "Ortadoğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
04.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması
Akşener'in kürsüye çıkması
Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA