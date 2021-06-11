Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı

Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğretmen olarak ilk atandığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine genel başkan olarak ziyarete geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğretmen olarak ilk atandığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine genel başkan olarak ziyarete geldi. Akşener'e Ormanlı köyündeki yıllar hatırlatıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kdz. Ereğli'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Meral Akşener'e öğretmenlik yaptığı ve ilk görev yeri olan Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı köyündeki yıllar hatırlatıldı. Akşener ilçeye geliş süreci ve yaşadıklarını kısaca anlatarak, "Ben yeni okulu bitirdiğimde okul dördüncüsü olarak mezun olmuştum. İlk 5'e istediğiniz yere tayin hakkı vardı o zaman öğretmen okullarında. Biz beş kız, beşimizde bayrağımızın dalgalandığı yer vatanımızdır dedik. Okul birincisi Kars'a gitti. Ermenistan sınırında bir köye gitti. Benimki de Zonguldak Kdz. Ereğlisi Ortacı köyü çıktı. Geldim, bir okul 1974 yılı. ve muhtarın evine gitmiştim. Gece orada kalmıştım, harika bir eşi vardı. Sonra ben üniversite kazanınca döndüm." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretine devam eden Akşener, daha sonra cam kafede Ormanlı'da kaldığı yıllarda ev sahibi olan kişi ile görüşerek hasret giderdi. Öte yandan Akşener'e şehit madenci forması hediye edildi. - ZONGULDAK

Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akşener'den Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Akşener'den Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Bülent Turan Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akşener öğretmen olarak ilk atandığı ilçedeki anılarını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:03:55. #1.16#

title