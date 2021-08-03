Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)
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Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)

Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

KENT MERKEZİNDE ESNAFI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da Şabanözü ve Eldivan ilçelerinin ardından kent merkezine gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

KENT MERKEZİNDE ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da Şabanözü ve Eldivan ilçelerinin ardından kent merkezine gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaret sırasında bir simitçinin, aracında bulunan yaklaşık 70 simidini satın alarak vatandaşlara dağıttı. Akşener, yaptığı açıklamada 20 Ocak 2020'den beri Türkiye genelinde esnafı ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini belirterek, "Esnafın kapısından içeri girdiğimde iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece esnafın derdini dinliyorum. O derdi aldıktan sonra grup konuşmama koyuyorum. Arkasından milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri, kanun teklifleri ve araştırma önergeleri veriyorlar. Böylece o esnaftan edindiğimiz bilgileri, talepleri, ihtiyaçları iktidar partisine, yöneticilerine iletmiş oluyoruz. Bu konuda bir iletişim metodu geliştirdik. Bugün bu çerçevede buradayım" dedi.Akşener, açıklamasının ardından kentten ayrıldı


Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)
Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)
Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır (2) - Haberler
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