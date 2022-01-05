İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla, milletimize olan sevdamızla biz varız, biz buradayız, biz hazırız" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni yıla zam kabusuyla girdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz, AK Parti iktidarı; 20 Aralık akşamı, 'faizi indiriyorum' deyip, aslında faiz artırarak, küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla, asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da çarpmış oldu" diye konuştu.

Meral Akşener, eğitimin önemine dikkat çekerek, hükumetin eğitim politikalarını eleştirdi. Akşener, "Eğitim, bağımsızlığımızın ve gücümüzün teminatıdır. Eğitim, cumhuriyetimizin bize armağanıdır. Eğer bugün gençler, yurt dışında yaşamanın yollarını arıyorsa, eğer bugün kadınlar, kendilerini güvende hissetmiyorsa, eğer bugün çocuklar, derin yoksulluk ile karşı karşıya kalıyorsa, sebebi, eğitim politikalarımızın vasatlığıdır. İYİ Parti olarak, eğitim politikalarındaki vasatlığın önüne geçip, ülkemize ve çocuklarımıza reva görülen bu eğri düzene, 'dur' demek için iyileştirilmiş eğitim sistemini hazırladık. Türkiye'yi sınav ülkesi olmaktan çıkaracağız. Okullarımızı daha değerli hale getireceğiz. Öğrencilerimize, ilgi, yetenek ve becerilerine göre, sürece dayalı yönlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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