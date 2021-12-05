Akşener: Muhteremlerin rahatlarını bozmadan oy aldığı düzeni yıktık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet odaklı, insan odaklı, seçmen odaklı siyaset uzunca bir zamandır yapılmıyordu. Muhteremlerin hiç rahatlarını bozmadan, seçim zamanında oy aldığı bir düzeni hep beraber yıktık. Hep beraber yıktık, Allah razı olsun sizden" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisine katılanlar için Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Akşener, bugün hem Dünya Kadın Hakları Günü hem de Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, partisinin kuruluşundan bugüne kadar kadınların çok büyük fedakarlıklarının olduğunu söyledi. Akşener "Hiçbir ülkede kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı bir dönemde bu hakkı hakkın kabulü olarak rahmetli Atatürk tarafından teslim edildiği bir gün; bugün. Sene-i devriyemiz kutlu olsun" dedi.

Akşener konuşmasının ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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