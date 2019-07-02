Akşener: Milletin seçtiği kişilerin yönetme hakkını gasbediyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçimle elde edemediklerini, sandıkta darbeyle başaramadıklarını, vesayetle yapmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alarak, milletin seçtiği kişilerin, yönetme hakkını gasbediyorlar" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Akşener, dünyanın birkaç gündür Japonya'da gerçekleşen G-20 zirvesini konuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Akşener, "Osaka'da, G-20 Zirvesi'nde, Sayın Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşme, maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Trump, yaptığı basın açıklamasında; Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçemeyeceğini ilan etmekle kalmadı, bu talebini Erdoğan'ın kabullendiğini ifade etti. Görüldüğü kadarıyla Sayın Erdoğan, içine çekildiği tuzağın farkında bile değil, bir silah satma yarışının aktörü oldu, çıktı. Bunun yanında, Libya'da olanlar, iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığının bir başka kanıtıdır" dedi.

'MİLLETİ ANLAMADIĞINIZ İÇİN YENİLDİNİZ'

Akşener, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 800 bine yakın bir oy farkıyla belediye başkanlığını kazandığını, ancak bundan AK Parti ile MHP'nin ders çıkarmadığını savundu. "13 binlik farkın, 800 bine çıkmasından kendilerini değil de milleti sorumlu tutuyorlar" diyen Akşener, "Millete sitem etmeyin. Milletle inatlaşan hiçbir siyasi hareket ayakta kalmamıştır, kalamaz. Bu gerçeği bilip, buna göre hareket edin. Ama nerede; milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Seçimle elde edemediklerini, sandıkta darbeyle başaramadıklarını, vesayetle yapmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alarak, milletin seçtiği kişilerin, yönetme hakkını gasbediyorlar. 'Millet, ehil olanı seçmedi' demek, cunta kafasıdır. Milletin kararını beğenmeyen bir milliyetçilik yoktur, olamaz. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum: Siz, millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz" diye konuştu.

'YAPAMAZSINIZ, GÜLE GÜLE'

Akşener, milletin yararına yapılan her şeye teşekkür ettiklerini kaydetti. Vatandaşın iş, aş, ekmek istediğini vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

"Hayat pahalılığı, geçim darlığı bitsin istiyor. Yol yaptınız diye, ekonomik krizi anlatmayalım mı? İşsizliğe, pahalılığa çare bulun. Memleketin ekonomisini düze çıkarın… Yol da yapacaksınız, ekonomiyi de düzelteceksiniz. Yaparsanız millet yetkiyi verir, iktidarda kalmaya devam edersiniz. Yapamazsınız, güle güle. Mesele bu kadar basit."

'3 YILDIR BİR TEK DELİL, İRTİBAT, İLTİSAK BULAMAMIŞLAR'

Akşener, AK Parti'nin esas derdinin İYİ Parti ve kendisini olduğunu kaydederek, bütün oyunları bozduklarını söyledi. Kendisine iftira atıldığını, tehditler savrulduğunu ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"2016 yılında bir soruşturma açmışlar. Meral Akşener'in FETÖ ile bir bağı var mı, yok mu, onu inceliyorlar. 3 yıldır bir tek delil, irtibat, iltisak bulamamışlar. İyi de kardeşim, sizin başarısızlığınızın müsebbibi ben miyim? Ben miyim kardeşim? Nerdeyse her hafta, 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diye verdiğimiz önergeleri reddeden, ben miyim kardeşim? Hodri meydan, niye reddediyorsunuz? Siyasi ayak kimmiş, soruyoruz. Ama madem soruşturma açtırıyorsun; Sayın Erdoğan, kaldır gizlilik kararını, beni ifade vermeye çağırın. Çağırın ki; FETÖ'nün siyasi ayağı kimlermiş konuşalım, araştırılsın. Kim kimin ortağıymış konuşalım, araştırılsın."

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Besti KARALAR/ANKARA,

Kaynak: DHA