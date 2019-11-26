Akşener: "Mesele vatandaşım olunca havaya bakıp gökyüzüne ıslık çalıyorlar"
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Akşener: "Mesele vatandaşım olunca havaya bakıp gökyüzüne ıslık çalıyorlar"

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

26.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:01
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "Mesele vatandaşım olunca havaya bakıp gökyüzüne ıslık çalıyorlar"
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