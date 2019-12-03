Akşener: "Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer"
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Akşener: "Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer"

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Çiçek takdimi Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

03.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in kürsüye çıkması

Çiçek takdimi

Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer"
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