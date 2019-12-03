Akşener: "Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer"
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Çiçek takdimi Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
03.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
Çiçek takdimi
Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA