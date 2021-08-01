Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu
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Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu

Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın orman yangınlarının çıktığı Marmaris ilçesinde beraberindeki heyetle inceleme yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın orman yangınlarının çıktığı Marmaris ilçesinde beraberindeki heyetle inceleme yaptı. Akşener, "Cumhurbaşkanı ve diğer yöneticilerin ağzından Marmaris için verilen sözlerin takibini şahsen yapacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyet ile bugün orman yangının büyük zarar verdiği Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda belediye tarafından kurulan koordinasyon merkezini gelen Akşener'e Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti. Daha sonra Marmaris-İçmeler kara yolundan araçlarla Pamucak mevkiine gelen Akşener burada yanan yerlere bakarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den bilgi aldı.

Tabiatın ve doğanın kendisini koruduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yöneticilerin ağzından Marmaris için verilen sözlerin takibini şahsen yapacağım. Bu yanan orman alanları ile ilgili söylentiler var. Kundaklama mı nedir ortaya çıkarılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğü açısından bir an önce dedikodu ve çarpıtmaların önüne geçilmesi için hükümetin elindeki bilgiler net olarak kamuoyuna bilgilendirilmelidir. Halk panikte ve bu şüphelerden arındırılmalıdır. Orman yakma veya kundaklamalar için bir yasa çıkarılmalıdır. Ormanları yakanlar terör suçlusu sayılması ve buralara beton yapılırsa yıkılması için kesin kararlar alınmalıdır. Yanan yerler yerine fidanlar dikilmelidir. Bu bizim önerimizdir" dedi.

Orman yangınlarından herkesin ders çıkarması gerektiğini belirten Akşener, "Her türlü koordinasyon sağlanarak yangınların önlenmesi lazım. Biz, Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallamıyoruz. Turizm Teşvik Torba Yasası ile ilgili arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor. Şahsi bir çıkar var ise gereğini yaparız" dedi. Akşener, açıklamasının ardından beraberindeki heyet ile kara yolu ile Marmaris'ten ayrıldı.


Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu
Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu
Akşener, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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