Akşener, Mansur Yavaş'ı Telefonla Arayıp Tebrik Etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini telefonla arayıp tebrik ettiğini açıkladı.

Dün CHP Parti Meclisi toplantısı ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanan Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, "İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA