Akşener: "Manevi değerlerimiz de Cumhuriyetimiz de bizi biz yapan ortak değerlerimizdir"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
05.11.2019 10:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Akşener: "Manevi değerlerimiz de Cumhuriyetimiz de bizi biz yapan ortak değerlerimizdir"