Akşener: "Manevi değerlerimiz de Cumhuriyetimiz de bizi biz yapan ortak değerlerimizdir"

Akşener: "Manevi değerlerimiz de Cumhuriyetimiz de bizi biz yapan ortak değerlerimizdir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

05.11.2019 10:19
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması

Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Akşener: "Manevi değerlerimiz de Cumhuriyetimiz de bizi biz yapan ortak değerlerimizdir"
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