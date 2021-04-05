Akşener: "Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun"
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Akşener: "Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konulu konfrens sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konulu konfrens sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener: 'Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun'
Akşener: 'Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun'
Akşener: 'Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun'
Akşener: 'Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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