Akşener: "Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun"
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konulu konfrens sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Amirallerin bildirisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Akşener "Zevzeklik" dedi, partililerin paylaşımları dikkat çekti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konulu konfrens sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey