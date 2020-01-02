Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz

02.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.



Partisinin milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, devleti ilgilendiren konularda parti içerisinde demokrasiyi işlettiklerini, Libya tezkeresinde de aynı yöntemi kullandıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle