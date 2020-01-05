Akşener: Libya konusunda 'meçhule hayır' dedik

05.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'hayır' oyu verirken, Suriye'de yaşananlardan yola çıktıklarını söyledi. Akşener, "Buradaki ders, deneyim Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu. Ben 8 sene Meclis'i yönettim. İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği tezkere ile karşı karşıya kaldık" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hitap eden Akşener, kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlamış siyasetçi olduğunu, cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk ile barışık olmanın Türkiye için gerekli olduğuna inandığını söyledi.

'MANSUR YAVAŞ BİZİM PROJEMİZDİ'Türk milliyetçiliği yolunun, en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu kaydeden Akşener, "Ama biz bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur Başkan siz bizlerin projesiydiniz. Biz başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Mansur Yavaş'ın seçilmesine Meral Akşener sevindirik oldu'. Sevindirik oldum başkanım; çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı oldu. Elbette CHP'ye ve CHP Genel Başkanı'na da teşekkür borçluyum" diye konuştu.'ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'Meral Akşener, Libya tezkeresi öncesi partisinin başkanlık divanını iki kez topladıklarını ve partinin uzmanları ile bir araya gelip, çalıştıklarını kaydetti. Libya tezkeresine 'hayır' oyu verdiklerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: "Suriye deneyiminden sonra elimizse ne geçti? Kimine göre 40, kimine göre 50 milyar dolar harcama, 5 milyon Suriyeli sığınmacı, kapımızda 250 bin civarında İdlib'den gelen sığınmacı. Bir bakana sordum, 'Kaç kişi olur' dedim, '2 milyon kişi' dedi. 'Durdurabilir miyiz' dedim, 'Mümkün değil, kapıları tutamayız' dedi. Etti mi 7 milyon? ABD şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar şimdi kendi şirketlerine 700-800 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak. Rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol. Esad ile barış. Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan rasyonel olamıyorsan ben Suriye'ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye'yi yeniden çırak çıkarmanın bir anlamı yok. Buradaki ders, buradaki deneyim, Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu."'UCU AÇIK, NET DEĞİL'Akşener, 8 yıl Meclis'i yönettiğini kaydederek, "İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği bir tezkere ile karşı karşıya kaldık. Çerçevesi yok, net değil" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, son yapılan kamuoyu araştırmalarına da değinerek, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme halkın yüzde 63'ünün destek verdiğini belirterek, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin dönüşün yolu açıldı, bundan kaçış yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA