Akşener'le diyaloğuyla gündeme gelen, ardından lüks yaşamı ortaya çıkan Yüksel Temur'dan açıklama
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Akşener'le diyaloğuyla gündeme gelen, ardından lüks yaşamı ortaya çıkan Yüksel Temur'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akşener'le diyaloğuyla gündeme gelen, ardından lüks yaşamı ortaya çıkan Yüksel Temur'dan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Konya ziyaretinde, 'ekonominin kötü olduğuna' dair yaptığı açıklamayla gündeme gelen Yüksel Temur, lüks cipi ve varlıklı hayatına dair fotoğraflarının medyada yer almasının ardından yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldığını ve konuşmasının başka...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Konya ziyaretinde, 'ekonominin kötü olduğuna' dair yaptığı açıklamayla gündeme gelen Yüksel Temur, lüks cipi ve varlıklı hayatına dair fotoğraflarının medyada yer almasının ardından yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldığını ve konuşmasının başka yerlere çekildiğini söyledi.

Yüksel Temur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Konya ziyaretinde, 'ekonominin kötü olduğuna' dair yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Ardından Yüksel Temur'un lüks cipi ve varlıklı hayatına dair fotoğrafları medyada yer almıştı.

Yanlış anlaşıldığını, konuşmasının başka yerlere çekildiğini iddia eden Yüksel Temur, babasının yaklaşık 35 yıldır Konya'da lokanta işlettiğini, kendisinin de çeşitli işlerle iştigal ettiğini belirtti. Yüksel Temur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i Konya ziyareti sırasında görünce, genel olarak yaşanan sıkıntılardan bahsettiğini ve İYİ Parti'yle bir bağının olmadığını savundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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