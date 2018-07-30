Akşener: Kurultayda Tartışıp, Sonuca Ulaşacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ağustos olarak belirlenen olağanüstü kurultay öncesi geldiği genel merkezde coşkuyla karşılandı. Akşener, "Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık; bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" dedi.

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay kararı alınırken, Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez binasına geldi. İYİ Parti Afyonkarahisar kampındaki tartışmalar sonrası kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener, genel merkezde coşkuyla karşılandı. Partililer, 'Türkiye'nin umudu Meral Akşener' sloganları attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meral Akşener, 24 Haziran'da seçimlerini hatırlattı. 6 aylık parti olarak seçimlere girdiklerini dile getiren Akşener, "Şartları biliyorsunuz; ama biz bu şartları bilerek, yola çıktık. Şartlarla ilgili şikayet etmiyorum. Sonuç itibarıyla şahsen ben ikinci tura kalabileceğimi hedef koyarak yola çıktım. İYİ Parti'li arkadaşlarımızla Meclis'te yüksek oranla temsil edilecek bir siyasi parti olarak yola çıktık. Hedeflerimiz somut ve yüksekti" diye konuştu.

'BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINI SONUCU OLDU'

Seçime girerken, kendi hedeflerine inandıklarını kaydeden Akşener, "Sonuç itibarıyla 24 Haziran akşamı ikinci tura kalamadığım ortaya çıktı. Partimizin de 43 milletvekili ile Meclis'te temsil edilir olduğu ortaya çıktı. Şimdi iki yönden bakılabilir. Birinci yön, 6 aylık bir sürede seçime girmiş ve seçim boyunca yok farz edilmiş, her türlü iftira hakarete uğranılmış, seçime girmemesi için her şey yapılmış bir siyasi partinin 6 aylık sürede 5 milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vaka analizidir. Ama diğer yönüyle hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız oradan bakıldığı zaman da gerçekten kendi adıma söylüyorum; büyük bir hayal kırıklığının sonucu olmuştur" dedi.

'SORUMLULUK GENEL BAŞKAN OLARAK ŞAHSIMA AİT'

Seçim sonrası arkadaşlarıyla konuştuğunu sonra da Afyonkarahisar'da çalıştay yaptıklarını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Orada bizzat herkesi ben dinledim. Sonuç itibarıyla demokrasinin Türkiye'de rafa kalktığı için demokrasiyi en azından biz işletir halde olmamız için buna örnek olabilmemiz için öbür yönden yani hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Şimdi bütün siyasi partilerin en üst organı kurultay ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık; bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip, 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp, adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp, çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız."

İYİ Parti Lideri Akşener, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.

- Ankara