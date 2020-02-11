Akşener: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Hayırdır Mustafa bey, bayrak indi de bizim...
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Akşener: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Hayırdır Mustafa bey, bayrak indi de bizim...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi Akşener'in alkışlanması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

11.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:27
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi

Akşener'in alkışlanması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Hayırdır Mustafa bey, bayrak indi de bizim...
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