Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısından görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanan alana gelişi ve incelemeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören...

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

Yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısından görüntüler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanan alana gelişi ve incelemeleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:49:49. #1.16#
title