Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısından görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanan alana gelişi ve incelemeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören...
Yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısından görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanan alana gelişi ve incelemeleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat