Akşener: "Kim kazanıyor, faiz kazanıyor, rant kazanıyor"
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Akşener: "Kim kazanıyor, faiz kazanıyor, rant kazanıyor"

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

26.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:27
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "Kim kazanıyor, faiz kazanıyor, rant kazanıyor"
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