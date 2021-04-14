Akşener: "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok"
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Akşener: "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi.

Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum' sözleri soruldu: Seçime daha çok var
Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." cevabını verdi.

Akşener, "Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı." şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim. Duydunuz mu ağzımdan? Biz, millete odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi hayalime yönelik ki Türkiye'den başka bir hayalim yok onu da net bir şekilde söyleyeyim, en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Yani esnaf, vatandaş, işsiz genç özne. Dolayısıyla vatandaşımız da bunu gördü. Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz. Hayrıhi ve şerrihi min Allahu teala."

Akşener: 'Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok'
Akşener: 'Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok'
Akşener: 'Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok'
Akşener: 'Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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