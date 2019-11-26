Akşener: "Kayseri il teşkilatımıza yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum"
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Akşener: "Kayseri il teşkilatımıza yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum"

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

26.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:19
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "Kayseri il teşkilatımıza yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum"
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