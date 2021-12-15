KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Akşener, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşup esnaf ziyareti yaptı.

Bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Akşener Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinin ardından kent merkezindeki vatandaşlarla buluştu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Akşener, "Bu saatte burada kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar ve orta yaşlılar bir aradasınız ve benimlesiniz. Üç buçuk saattir buradayım diyen bir hanımefendi var. Bu bir vebal, bana hakkınızı helal edin" dedi.

Konuşmasını tamamlayan Akşener, telefon ve saat satışı yapan üç esnafı ziyaret ettikten sonar, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Bir vatandaş ise Akşener'e, Kahramanmaraş'ta helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu davası ile ilgili destek istedi.

Akşener daha sonra meydandan ayrıldı.